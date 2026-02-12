Piemonte contro la violenza nelle proteste | la Regione interverrà legalmente a tutela di beni e sicurezza pubblica

Il Piemonte si prepara a intervenire in modo più deciso contro le violenze durante le proteste. La Regione ha approvato un ordine del giorno che permette di costituirsi parte civile nei processi legali contro chi danneggia beni pubblici o mette a rischio la sicurezza. La misura, proposta da Sergio Ebarnabo di Fratelli d’Italia, mira a tutelare meglio le forze dell’ordine e i cittadini. Ora si attendono i primi casi concreti.

Il Piemonte si schiera contro la violenza nelle manifestazioni: la Regione interverrà legalmente. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il 10 febbraio 2026 un ordine del giorno presentato da Sergio Ebarnabo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che apre la strada alla possibilità per la Regione di costituirsi parte civile nei processi legali derivanti da episodi di violenza e danneggiamento durante le manifestazioni. La decisione mira a tutelare il patrimonio pubblico e privato, ribadendo la distinzione tra il diritto di protesta e il compimento di atti illegali. Un atto di principio, non una risposta a singoli eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

