Picchia la compagna nel parcheggio di un supermercato di Gallarate fino a farle perdere conoscenza | arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di Gallarate che il 4 febbraio scorso ha aggredito la compagna nel parcheggio di un supermercato. L’uomo l’ha picchiata fino a farla perdere conoscenza. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno portato l’uomo in caserma. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

La polizia ha arrestato un uomo che il 4 febbraio scorso avrebbe picchiato la compagna nel parcheggio di un supermercato di Gallarate (Varese). La donna ha riportato fratture a costole e volto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Gallarate Picchia Picchia la compagna e la minaccia di morte davanti al figlio piccolo: 43enne arrestato nel giorno della Befana Un uomo di 43 anni è stato arrestato nel giorno della Befana dopo aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti al loro bambino piccolo. Picchia la compagna e nel suo zaino trovati machete, ascia, mannaia e un coltello: arrestato Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri a San Nicola la Strada, dopo aver aggredito la compagna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gallarate Picchia Argomenti discussi: Ragazzo picchia la compagna davanti al figlio di tre anni e le rompe la clavicola; Paura ad Acilia, picchia la compagna e la sequestra con un'amica in una baracca; Genova, picchia e minaccia con un coltello la compagna incinta al nono mese: arrestato; Picchia la compagna incinta al nono mese e la minaccia con un coltello: trentenne arrestato. Dopo dieci anni di persecuzioni, picchia la ex compagna davanti alla figlia piccolaAnni di violenze, umiliazioni e minacce, consumate anche davanti alla figlia minorenne. Con queste accuse un quarantenne di Benevento è stato posto agli arresti domiciliari, ... corriereadriatico.it Primavalle, picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti il figlio: arrestatoUn uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, dopo aver picchiato e minacciato la moglie con un coltello ... fanpage.it Infrange il divieto di avvicinamento all'ex compagna e la picchia, finisce in carcere x.com Picchia la compagna e l'aggredisce. È successo nei giorni scorsi ad Arese. È stato arrestato #arese facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.