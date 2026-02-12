Picchia la compagna nel parcheggio di un supermercato di Gallarate fino a farle perdere conoscenza | arrestato

Da fanpage.it 12 feb 2026

La polizia ha arrestato un uomo di Gallarate che il 4 febbraio scorso ha aggredito la compagna nel parcheggio di un supermercato. L’uomo l’ha picchiata fino a farla perdere conoscenza. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno portato l’uomo in caserma. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

