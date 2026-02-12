Una nuova truffa si diffonde su WhatsApp, questa volta attraverso messaggi che sembrano arrivare da amici o conoscenti. Gli utenti ricevono un link che li invita a votare una bambina in un presunto concorso di danza, ma in realtà si tratta di un tentativo di phishing. Chi clicca rischia di perdere l’accesso al proprio account e di essere raggirato per soldi. Le autorità avvertono di fare attenzione e di non aprire i link sospetti.

(LaPresse) È in corso una nuova campagna di phishing che si diffonde tramite WhatsApp. Gli utenti ricevono un messaggio apparentemente inviato da un contatto noto, con un invito a cliccare su un link per votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza. Il link rimanda a una pagina web che richiede l’inserimento del numero di telefono e di un codice ricevuto via SMS. Inserendo questi dati, la vittima consegna di fatto ai truffatori il controllo del proprio account WhatsApp. A quel punto, i malviventi possono contattare immediatamente familiari e amici fingendo emergenze e chiedendo somme di denaro con urgenza, mentre il legittimo titolare perde l’accesso al profilo e non riesce più a avvisare i propri contatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Phishing su WhatsApp: falso concorso di danza ruba account e chiede soldi ai contatti

Approfondimenti su WhatsApp Phishing

Una recente truffa si sta diffusendo su WhatsApp e Telegram, coinvolgendo principalmente genitori e parenti di bambini.

Una truffa su WhatsApp sta facendo tornare paura tra gli utenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su WhatsApp Phishing

Argomenti discussi: Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Allarme truffa su WhatsApp: attenzione al falso ''contest''; Truffa della ballerina, falso messaggio su whatsapp crea panico tra i cittadini; Falso concorso su WhatsApp, scatta l’allarme truffa.

Truffa della ballerina su WhatsApp: cos'è, come funziona e come difendersiScopriamo cos’è la truffa della ballerina su WhatsApp, come riescono a rubare l’account e le 5 regole per proteggerti da phishing e furto dati. alfemminile.com

La truffa del voto ai bambini su WhatsApp: l'insidia del falso concorsoUna nuova minaccia si diffonde capillarmente attraverso le piattaforme di messaggistica istantanea, come Whatsapp o Telegram, colpendo una delle cerchie sociali più solide: quella dei genitori e dei ... adnkronos.com

#Tg2000 - WhatsApp, arriva la "truffa della ballerina". Ecco come funziona #11febbraio #Tv2000 #WhatsApp #Truffa #Cybersecurity #SicurezzaInformatica #Phishing #Tecnologia #Smartphone #TruffaBallerina #CyberCrime #SocialMedia @tg2000it x.com

WhatsApp e la truffa del “voto”, come difendere il tuo account VALSUSA - L’ultima frontiera del phishing su WhatsApp corre sul filo degli affetti: i Carabinieri in Valsusa hanno lanciato l'allarme su un raggiro che sfrutta la fiducia verso amici e parenti. Leggi l'arti - facebook.com facebook