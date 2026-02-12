Perugia condannata alla retrocessione? Cuneo rischia di seguirla in A2

La squadra di Perugia rischia seriamente di finire in Serie A2 dopo la sconfitta dell’ultimo turno. La retrocessione sembra sempre più vicina, e ora Cuneo potrebbe seguire la stessa strada se non cambia marcia. La corsa alla salvezza entra nel vivo e le squadre coinvolte non possono più sbagliare.

L'ultimo turno infrasettimanale ha riacceso la corsa per la salvezza in serie a1 di pallavolo femminile, con i risultati delle squadre coinvolte che hanno alimentato scenari davvero aperti. Le vittorie nello stesso turno hanno riacceso le speranze di alcune forze in crisi, mentre altresi trovano costrette a inseguire una classifica sempre più volatile. Tutto può cambiare nelle due ultime giornate, ma nulla è ancora scritto. Perugia resta in una posizione delicata, ma è ancora dentro la partita: serve due successi da tre punti e contemporaneamente la non movimentazione della classifica da parte di Cuneo e Monviso.

Questa mattina si sono disputati due anticipi della 23ª giornata di Serie A1 femminile.

Verona si impone nel match della diciassettesima giornata di Superlega, battendo Cuneo con un netto 3-0.

Argomenti discussi: Volley A1/F – Cuneo cade ancora in casa, colpo San Giovanni nella giornata dei successi esterni.

