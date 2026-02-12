Persecuzione violenza e resistenza ai carabinieri | una 35enne non accetta la fine della relazione

Una donna di 35 anni ha preso di mira il suo ex compagno, violando la sua volontà e creando scompiglio in casa sua. Non si arrendeva alla fine della relazione e continuava a seguirlo, anche se lui le aveva chiesto di lasciarlo in pace. Alla fine, l’uomo ha deciso di denunciarla, mettendo fine alle sue azioni di persecuzione.

Voleva restare per forza a casa del compagno, anche se la relazione era finita, e continuava a perseguitarlo fino a quando l'uomo non l'ha denunciata. È finita con l'arresto di una 35enne di Chioggia, senza fissa dimora, la vicenda di una coppia su cui l'Arma ha tenuto alta l'attenzione fino a intervenire domenica, a casa dell'ex compagno esasperato, perché lei si era ripresentata accedendo con il pretesto di dover prendere qualcosa senza poi voler andare più via, probabilmente perché non aveva un altro posto dove stare. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso dalla centrale operativa e l'hanno arrestata per atti persecutori nei confronti dell’ex compagno, resistenza e minaccia contro le forze dell'ordine, contro cui si era poi scagliata.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Persecuzione Violenza

Un uomo è stato arrestato ai domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Persecuzione Violenza

Argomenti discussi: MEMORIA – A Marsala un confronto su persecuzione e Resistenza - Moked; La Giornata della Memoria a Verzuolo diventa lezione di storia e coscienza civile; L'icona profanata di Homs percorre la Spagna come simbolo della persecuzione dei cristiani in Siria.

Caserta: Atti persecutori. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, salva una donna Un tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Sezione Radiomobile ha permesso, la notte scorsa, di interrompere una grave situazione di violenza e persecuzione ai da - facebook.com facebook