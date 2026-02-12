Pericolo monopattini | c' è chi altera la velocità percentuale omologazione bassa e 150 sanzioni elevate

A pochi giorni dall’ultimo incidente nella zona pedonale di piazza Giordano, le autorità hanno scoperto che alcuni monopattini sono stati manomessi per aumentare la velocità. La polizia ha già multato circa 150 persone, ma molti mezzi ancora non sono in regola. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre i cittadini chiedono più controlli e sicurezza.

A qualche giorno dall’ennesimo scontro in piazza Giordano, tra incidenti, sanzioni e regole del Codice della Strada. Traffico, pedoni e monopattini: come arginare un fenomeno sempre più critico A pochi giorni dall’ennesimo incidente tra monopattini, questa volta nella zona pedonale di piazza Giordano, il tema della sicurezza torna al centro del dibattito cittadino. I numeri parlano chiaro - spiega il Comandate della Polizia Locale di Foggia Vincenzo Manzo - 39 incidenti nel 2025 e già 5 nei primi mesi del 2026, mentre dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 sono state elevate 150 sanzioni. Dati che raccontano un fenomeno tutt’altro che marginale e che impone una riflessione su regole, controlli e responsabilità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Monopattini Piazza Giordano La denuncia di Odoardi (Epmc): "In viale Marconi le auto sfrecciano a velocità elevate e pericolose" Giancarlo Odoardi di Epmc segnala la pericolosa velocità delle auto in viale Marconi, evidenziando problemi di sicurezza per ciclisti e pedoni. Monopattini. Sanzioni decuplicate Nel bilancio della polizia locale di Legnano si evidenziano aumenti significativi nelle sanzioni ai conducenti di monopattini, decuplicate in un anno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Monopattini Piazza Giordano Argomenti discussi: Monopattini lasciati ovunque, un pericolo per i non vedenti: l’Unione ciechi, Stop allo sharing; Assalto a bancomat a Poggio Imperiale: tre esplosioni fanno saltare in aria lo sportello Banco Bpm - FoggiaToday; Bari, quei pirati della strada sul monopattino: contromano, col passeggero o i pacchi, in pochi rispettano le regole; Allerta meteo in Sicilia 12 febbraio, ecco avvisi e chiusure dei Comuni siciliani. Monopattini, l’incubo quotidianoNon se ne può davvero più dei monopattini. Sono diventati il pericolo pubblico numero uno lungo le strade di Bologna. Sfrecciano o ... ilrestodelcarlino.it Lime, il Tar respinge il ricorso contro lo stop ai monopattini di Roma: cosa succede adessoI giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento di Roma Capitale nei confronti dell'azienda che gestisce il servizio di micromobilità in sharing ... romatoday.it Unione Ciechi: abolire lo sharing di monopattini e bici, se non è sicuro. È la richiesta ribadita durante l’incontro della Circoscrizione 1 sui monopattini a flusso libero. Questi mezzi, spesso lasciati in mezzo ai marciapiedi, rappresentano un pericolo serio per i ci - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.