Il GOM si conferma un modello efficace, ma i risultati mostrano ancora margini di miglioramento. I dati sulle performance sanitarie indicano che l’ospedale riesce a garantire servizi di qualità, tuttavia ci sono aspetti da affinare per rafforzare la gestione e valorizzare le professionalità. La sfida ora è interpretare meglio le informazioni raccolte e usare queste conoscenze per migliorare ulteriormente il funzionamento complessivo.

Leggere e interpretare correttamente i dati per rafforzare la governance, valorizzare le professionalità e migliorare il posizionamento nel panorama sanitario nazionale. A illustrare il quadro è stata la dott.ssa Maria Pia Randazzo, esperta di flussi informativi e coordinatrice del progetto nazionale di monitoraggio delle performance sviluppato da Agenas. All’incontro ha preso parte una nutrita delegazione di dirigenti amministrativi e sanitari dell’Azienda. Ad aprire i lavori è stata la dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissaria Straordinaria del Gom, che ha sottolineato il valore strategico della lettura dei dati: “Solo leggendo e interpretando correttamente i numeri dei report nazionali saremo in grado di invertire l’attuale narrazione calabrese.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Gom Performance

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gom Performance

Argomenti discussi: Monitoraggio delle performance delle Aziende Sanitarie pubbliche: al G.O.M. AGENAS fa il punto sullo stato dell’arte - GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO; Performance sanitarie, il Gom efficiente ma con margini di miglioramento; Reggio, al Gom inaugurazione per la nuova Radioterapia oncologica; Reggio, al GOM nuovi spazi per la Radioterapia: cura, tecnologia e umanità – VIDEO.

Asp di Ragusa, inaugurate nuove strutture sanitarie. IL VIDEO - facebook.com facebook