Perdiamo 70 milioni l’anno | Napoli parole nette in conferenza al Maradona

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como, il Napoli si prepara a tornare in campo per il campionato. I dirigenti hanno parlato chiaro: “Perdiamo 70 milioni l’anno”, e ora devono trovare soluzioni per migliorare la situazione. La squadra si allena intensamente in vista delle prossime sfide, cercando di lasciarsi alle spalle la delusione e di concentrarsi sui prossimi obiettivi.

Archiviata l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, per il Napoli è tempo di concentrasti sul campionato. Intanto, proprio allo Stadio Diego Armando Maradona si è tenuta una conferenza stampa per l’evento “Sanghe pe’ napule”,che ha toccato vari temi: si è parlato anche della situazione stadio! Napoli, perdita enorme: le parole della conferenza stampa. Proprio in questi minuti è terminata una conferenza stampa in casa Napoli, tenutasi allo Stadio Maradona. La conferenza oltre a trattare dei temi inerenti all’evento “Sanghe pe’ napule”, ha toccato vari tasti, tra cui anche quello più discusso dello stadio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, il dg Bianchini: Perdiamo 70 milioni senza un nuovo stadio, la società sta facendo miracoliIl Direttore Generale Area Business del Napoli Bianchini ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stadio Maradona e il nuovo impianto. ilnapolista.it

SSC Napoli, l'annuncio di Bianchini: Faremo un nuovo stadio! Senza perdiamo 70 milioni l'annoUn nuovo centro sportivo all'orizzonte e non solo, anche un nuovo stadio. A quanto pare, Aurelio De Laurentiis non si accontenta del restyling del Maradona - in occasione degli Europei del 2032 che si ... msn.com

"Perdiamo 70 milioni all'anno, pesano tantissimo per arrivare al nostro obiettivo": arriva un importante annuncio sulla questione stadio A dichiararlo è Tommaso Bianchini, direttore generale dell'area Business della SSC Napoli, nel corso dell'evento "Sang - facebook.com facebook

