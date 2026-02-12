Perde i sensi in palestra | muore per un malore mentre fa il corso di ginnastica posturale

Una donna di 71 anni è morta questa mattina nella palestra dell’Edera, in viale della Libertà. Stava facendo un corso di ginnastica posturale quando ha improvvisamente perso i sensi. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla. La donna è deceduta sul posto per un malore improvviso.

Dramma nella mattinata di lunedì alla palestra dell’Edera, in viale della Libertà, dove una 71enne è stata colta da un improvviso malore mentre stava partecipando a un corso di ginnastica posturale. Secondo le prime informazioni, la donna ha perso i sensi, con i presenti che hanno immediatamente dato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale medico, per la signora non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un verosimile arresto cardiocircolatorio riconducibile a un infarto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Vania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol, è deceduta improvvisamente durante una sessione di Pilates in palestra a Dosson di Casier.

