Perde 8 centesimi poi il recupero da fuoriclasse | von Allmen che spettacolo!

Franjo von Allmen conquista il suo terzo oro olimpico nel SuperG maschile. Dopo aver perso 8 centesimi, il fuoriclasse svizzero ha dato spettacolo, recuperando il tempo e portando a casa la vittoria. La sua discesa è stata impeccabile e ha lasciato il pubblico senza parole.

Franjo von Allmen vince il suo terzo titolo olimpico dominando il SuperG maschile: la sua discesa è da applaudi.

