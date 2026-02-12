Perde 8 centesimi poi il recupero da fuoriclasse | von Allmen che spettacolo!

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Franjo von Allmen conquista il suo terzo oro olimpico nel SuperG maschile. Dopo aver perso 8 centesimi, il fuoriclasse svizzero ha dato spettacolo, recuperando il tempo e portando a casa la vittoria. La sua discesa è stata impeccabile e ha lasciato il pubblico senza parole.

Franjo von Allmen vince il suo terzo titolo olimpico dominando il SuperG maschile: la sua discesa è da applausi.  Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le gare di oggi: SuperG maschile, in testa Von Allmen, Franzoni è sesto. A breve tocca a Paris, poi il biathlon femminile 

Oggi le gare di sci alpino e biathlon hanno riempito di emozioni gli appassionati italiani.

Dominik Paris: “Il distacco da von Allmen è tantissimo, non è andata benissimo”

