Perché WhatsApp è stata bloccata in Russia | la guerra silenziosa per il controllo della rete

Mosca ha deciso di bloccare WhatsApp, rimuovendola dal registro ufficiale delle app. La Russia punta ora su Max, la piattaforma statale che ricorda WeChat, per controllare meglio le comunicazioni online. La mossa arriva in un momento di crescenti tensioni tra Mosca e le aziende tecnologiche straniere.

Mosca rimuove l’app dal registro ufficiale e spinge verso Max, la piattaforma statale ispirata a WeChat. Una mossa che rafforza il progetto di “internet sovrano” e un controllo centralizzato delle comunicazioni private.🔗 Leggi su Fanpage.it

