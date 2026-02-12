Perché la Russia ha bloccato WhatsApp
Da mercoledì 11 febbraio 2026, in Russia non si può più usare WhatsApp. Decine di milioni di utenti si sono ritrovati improvvisamente senza l’app di messaggistica, che è stata bloccata senza preavviso. La decisione ha colto di sorpresa molti, che ora devono cercare alternative per restare in contatto.
Da mercoledì 11 febbraio 2026 in Russia non è più possibile accedere a WhatsApp. L’app di messaggistica risulta infatti bloccata per decine di milioni di utenti attivi. Dietro questa mossa ci sarebbe l’intenzione di spingere i cittadini a usare un servizio concorrente promosso dallo Stato, ovvero Max, un’alternativa domestica alle applicazioni occidentali. Creata da VKontakte, sul piano delle funzioni offre le classiche caratteristiche di un messenger moderno – chat, gruppi, chiamate audio e video, vocali, invio di file molto pesanti e sticker. Ma in futuro potrebbe integrare altri servizi oltre la messaggistica, diventando una piattaforma capace di ospitare mini-app, pagamenti e collegamenti con servizi pubblici di identità digitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
