La polizia belga è entrata questa mattina nei locali della Commissione Ue a Bruxelles. L’azione fa parte di un’indagine su possibili irregolarità nella vendita di immobili per circa 900 milioni di euro nel 2024. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su eventuali arresti o sequestri. La notizia ha sorpreso i dipendenti e crea tensione tra gli uffici europei. La Commissione ha assicurato di cooperare con le autorità e di rispettare le procedure.

La polizia belga ha fatto irruzione nei locali della Commissione Ue a Bruxelles nell’ambito di un’ indagine su possibili irregolarità nella vendita di beni immobili per circa 900 milioni di euro nel 2024. Allora, come commissario al Bilancio, c’era l’austriaco Johannes Hahn. A condurre le indagini è la procura europea (Eppo), che ha riferito di stare «raccogliendo prove». Al centro ci sarebbe l’accordo finalizzato il 29 aprile 2024 dall’esecutivo comunitario con il fondo sovrano Federal holding and investment company per la vendita di 23 edifici della Commissione. Bruxelles aveva presentato l’operazione come un passaggio chiave per trasformare il quartiere europeo in un’area «moderna, attrattiva e più verde» in cui uffici, residenze, negozi e spazi ricreativi potessero convivere armoniosamente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché la polizia ha fatto irruzione nei locali della Commissione Ue a Bruxelles

Approfondimenti su Commissione Ue Bruxelles

A Bruxelles, la neve ha coperto la sede della Commissione Europea, Palazzo Berlaymont, creando un paesaggio invernale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Commissione Ue Bruxelles

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; La polizia ha diffuso una foto degli scontri di Torino alterata con l’IA, scatenando una vera e propria teoria del complotto; Scontri Torino, Piantedosi: Forza della polizia non eccessiva. Serve fermo preventivo; La risposta agli scontri di Torino è, di nuovo, nel segno della repressione. Un film già visto.

Landini: Logica autoritaria. Con la scusa della sicurezza il governo crea uno stato di poliziaIl leader Cgil: Solidarietà agli agenti colpiti, ma il governo strumentalizza i lavoratori in divisa. Non rinunciamo al diritto di manifestare e scioperare. repubblica.it

La Polizia provinciale si allarga: «Obiettivo 100 agenti in due anni»«È stato un anno importante, segnato da investimenti, da un forte controllo sul territorio e da nuove sinergie». Non risponde a una domanda puntuale, ma le parole del consigliere provinciale di Fratel ... giornaledibrescia.it

Il Sole 24 ORE. . Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/blitz-polizia-commissione-ue-presunte-irregolarita-vendita-immobili-AI9YE6NB #CommissioneUe #Europa #polizia #IlSole24Ore - facebook.com facebook

FT: la polizia belga ha fatto irruzione nella Commissione europea x.com