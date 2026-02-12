Francesca Albanese ha deciso di passare all’attacco contro il Corriere della Sera. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi ha pubblicato su X uno screenshot della homepage del quotidiano, accusandolo di diffamazione. Nel post, Albanese si lamenta che il giornale abbia definito una “militante filo Hamas” che sarebbe riuscita a unire Francia e Usa, e sottolinea che, secondo lei, la critica è legittima, ma la diffamazione no. La questione ora fa discutere e rischia di aprire un nuovo capitolo tra la rel

«La critica è legittima. La diffamazione no. Il Corriere della Sera dovrebbe saperlo». Lo ha scritto Francesca Albanese su X, condividendo uno screenshot della homepage dell’edizione online del quotidiano, in cui la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati viene definita una « militante filo Hamas riuscita nell’impresa di unire Francia e Usa». La critica è legittima. La diffamazione no. @Corriere dovrebbe saperlo. pic.twitter.comFcizdR43G5 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 12, 2026 Cosa aveva detto su Israele all’Al Jazeera Forum di Doha. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché Francesca Albanese ha accusato il Corriere della Sera di diffamazione

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto ispezioni in due scuole toscane coinvolte in webinar di Francesca Albanese, suscitando reazioni politiche.

La Francia ha deciso di mettere fine alla collaborazione con Francesca Albanese, la relatrice speciale sulle conseguenze dei conflitti armati sui diritti umani.

