Per la terza età un reading speciale in memoria di Ornella Vanoni
Mercoledì 18 febbraio, la Biblioteca Passerini Landi ospiterà un reading dedicato ad Ornella Vanoni. L’evento, pensato appositamente per gli over 65 di Piacenza, vuole ricordare la cantante con una serata di musica e parole. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio comunale Attività Socioricreative, si rivolge a un pubblico di anziani e si svolge in un clima di convivialità.
Mercoledì 21 gennaio alle ore 17, presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà il reading
Una serata speciale dedicata a Ornella Vanoni, intitolata 'Ornella senza fine', andrà in onda domenica 18 gennaio in prima serata sul Nove, con diretta streaming su discovery+.
