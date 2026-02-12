Per la terza età un reading speciale in memoria di Ornella Vanoni

Da ilpiacenza.it 12 feb 2026

Mercoledì 18 febbraio, la Biblioteca Passerini Landi ospiterà un reading dedicato ad Ornella Vanoni. L’evento, pensato appositamente per gli over 65 di Piacenza, vuole ricordare la cantante con una serata di musica e parole. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio comunale Attività Socioricreative, si rivolge a un pubblico di anziani e si svolge in un clima di convivialità.

La Biblioteca Passerini Landi sarà teatro di una nuova iniziativa promossa dall'Ufficio comunale Attività Socioricreative, per gli over 65 residenti a Piacenza: verrà riproposto appositamente per il pubblico della terza età, il prossimo mercoledì 18 febbraio, il reading dedicato a Ornella Vanoni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

