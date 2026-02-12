Per il weekend di Carnevale 24 treni straordinari da e per Venezia

Per il weekend di Carnevale, Trenitalia mette in campo 24 treni straordinari da e per Venezia. La compagnia ha confermato l’operativo, in collaborazione con la Regione Veneto, per agevolare chi vuole partecipare alle feste e alle sfilate. I treni speciali partono già il 14 febbraio e proseguono fino al 15, offrendo più possibilità di raggiungere la città senza stress.

Il 14 e 15 febbraio nove treni regionali aggiuntivi per raggiungere la Laguna al mattino, quindici per favorire il deflusso delle persone al pomeriggio e alla sera, da tutte le città del Veneto e da Brescia Come accade ormai da anni, il regionale di Trenitalia (gruppo Fs), in accordo con regione del Veneto, ha previsto treni straordinari da e per Venezia per l'ultimo weekend di carnevale, il 14 e 15 febbraio. I treni consentiranno un più agevole afflusso e deflusso delle persone che visiteranno Venezia in giornata e non, da tutte le altre principali città del Veneto. Complessivamente saranno 24 le corse in più in occasione del carnevale di Venezia: nove al mattino per raggiungere il capoluogo veneto e quindici per agevolare il deflusso pomeridiano e serale dalla stazione di Santa Lucia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Venezia si prepara a vivere un fine settimana all'insegna del Carnevale.

