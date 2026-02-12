Levi's torna a proporre il look grunge per il 2026, ma questa volta con un tocco più preppy. La marche punta a rinnovare il suo stile, mixando le influenze degli anni ’90 con un’eleganza più sofisticata. Nei negozi si vedono già i primi capi, pronti a conquistare chi cerca un modo diverso di indossare il classico denim.

Forse dipende dalla ricerca di conforto in un mondo buio, ma la nostalgia è stata raramente così in primo piano. Lo stile preppy anni 2000 sta tornando, i registi stanno rivisitando icone e sequel come se fosse l'ultima occasione per farlo, e gli album musicali vengono rimasterizzati senza sosta. Ma non tutti siamo attratti dai foulard e dai mocassini del 2004. Un'alternativa? La collezione SS26 di Levi's, con la sua ode allo stile anni '90.

© Gqitalia.it - Per il 2026 Levi's sta rispolverando il grunge, ma in una chiave più preppy di quanto ci aspettassimo

