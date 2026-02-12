La guerra in Ucraina si fa sentire anche nello sport. La diciassettenne Karina Bakhur, campionessa di kickboxing, avrebbe dovuto partecipare a una gara in Austria il prossimo novembre, ma le tensioni e le difficoltà legate al conflitto complicano la sua vita e le sue ambizioni. La giovane atleta, già premiata a livello internazionale, si trova ora a fare i conti con una realtà che va oltre il ring.

Kyiv. La diciassettenne Karina Bakhur avrebbe dovuto gareggiare in Austria il 19 novembre 2025. E’ campionessa ucraina di kickboxing, ha ricevuto medaglie in competizioni internazionali. La notte del 18 novembre è morta in ospedale per le ferite da schegge riportate in seguito ai bombardamenti russi. Bakhur viveva e si allenava nella città di Berestyn, nella regione di Kharkiv. Avrebbe compiuto 18 anni il 5 dicembre. Il suo ritratto è uno di quelli presenti sul casco del ventisettenne skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevich. Il rappresentante della squadra olimpica ucraina aveva preparato un “casco ricordo” con fotografie di atleti ucraini morti in guerra e lo ha indossato durante due sessioni di allenamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Per gli ucraini è impossibile scindere lo sport dalla guerra. Oltre la storia del casco nero

Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso dei caschi decorati con immagini di tigri in fiamme, dragoni e mostri dagli occhi blu, che alcuni atleti ucraini avevano scelto di indossare durante le competizioni di skeleton a Cortina.

Durante le Olimpiadi, l’atleta ucraino Heraskevych ha deciso di indossare un casco con i volti degli atleti ucraini morti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

