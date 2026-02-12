Delrio critica l’Europa, che davanti a minacce più grandi come l’Ucraina sembra perdere di vista le proprie responsabilità. Dice che è positivo che il Pd si sia schierato chiaramente sulla questione, mentre la coalizione di centrosinistra ancora fatica a trovare una posizione unitaria.

“E’ un fatto molto positivo che il Pd abbia espresso una posizione netta e seria sull’Ucraina. La coalizione di centrosinistra nel suo complesso, invece, mostra ancora la fatica di trovare un punto di unità sulla politica estera”, dice l’ex ministro dem e oggi senatore Graziano Delrio. E’ il giorno in cui il governo ha messo e ottenuto la fiducia sul decreto aiuti, e anche quello in cui la delegazione dem in Europa ha lanciato la raccolta firme per il manifesto “Stati Uniti d’Europa, ora”. Ma tra Pd, M5s e Avs l’unità d’intenti sullo scacchiere internazionale è intermittente. E’ giunta l’ora, per i dem, di affrontare in modo più energico la questione? “Intanto”, dice Delrio, “bisogna ribadire il fatto che stiamo parlando di una decisione che riguarda il futuro dell’Europa, non il futuro dell’Ucraina, su questo la chiarezza è d’obbligo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per Delrio, “davanti a imperi minacciosi, l’Europa non può fare il pescatore”

