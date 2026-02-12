Per chi si lamenta dei Giochi business le immagini di Cortina 1956 sono una lezione di civiltà

Le immagini di Cortina 1956 mostrano un esempio di come si organizzavano i Giochi olimpici in tempi passati, lontani dal business di oggi. Mentre alcuni si lamentano dei ricavi mancanti e del lavoro che scarseggia, ci sono chi ricorda che anche in passato le Olimpiadi avevano un carattere più legato alla passione e alla civiltà. Nel frattempo, a Milano, i tassisti sono sempre più frustrati: lavorano meno e si sentono abbandonati dalla modernità. La crisi si fa sentire, e anche questa volta si cerca di capire come

I tassisti di Milano sono arrabbiati per l'accordo con Stellantis che ha messo a disposizione circa tremila auto per atleti, staff e organizzatori. Ma 70 anni fa nelle strade innevate c'erano le Fiat Seicento multiple con la scritta "Fiat - Servizio Giochi olimpici". All'alba del boom economico, la modernità era già iniziata Dice in giro che i tassisti di Milano sono incazzati come blizzard: si lavora poco. Un po' è colpa della modernità, bellezza: l'altro giorno la nazionale di hockey canadese è stata fotografata che andava all'Arena di Santa Giulia in metropolitana. L'altra colpa invece è semplicemente merito di una modernità iniziata 70 anni fa, alle mitiche olimpiadi di Cortina del 1956.

