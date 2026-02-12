Pensioni Censis | Italia prima in Ue su spesa ma terzultima su retribuzioni

La pensione media in Italia è scesa del 17% rispetto all’ultima busta paga. Lo rivela uno studio del Censis, che mette in evidenza come il nostro Paese sia al primo posto in Ue per la spesa pensionistica, ma quasi all’ultimo per le retribuzioni. La differenza tra quanto si riceve in pensione e lo stipendio attivo è evidente, e molti pensionati si trovano a fare i conti con un taglio consistente.

Roma, 12 feb. (askanews) – "Un taglio di 17 punti percentuali sul reddito pensionistico rispetto all'ultima busta paga. È questa la prospettiva che attende chi oggi entra nel mercato del lavoro rispetto a chi va in pensione adesso. Una vera ipoteca sul futuro che si somma ai salari tra i più bassi d'Europa, a una crescente diffusione della povertà lavorativa e a una forte riduzione di lavoratori, ben 7,7 milioni in meno, entro il 2050. È il frutto di dinamiche incrociate degli ultimi 30 anni". Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, secondo quanto riporta un comunicato sintetizza i dati che emergono dal Focus Censis Confcooperative "Pensioni, ipoteca sul futuro?".

