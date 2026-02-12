Un pensionato di 77 anni è stato trovato nella notte in un bosco a Castelletto di Branduzzo. Dopo ore di paura, è stato rintracciato e sta bene. La sua scomparsa aveva creato preoccupazione tra amici e familiari, ma ora si può tirare un sospiro di sollievo.

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (Pavia) Si è conclusa nel migliore dei modi la brutta avventura di un 77enne. Uscito dalla sua casa, a Castelletto di Branduzzo, martedì pomeriggio, la pare consueta passeggiata si è prolungata facendo preoccupare la figlia, che non vedendolo rientrare ha chiamato il 112. Sono quindi intervenuti i carabinieri di Bressana Bottarone, che hanno fatto scattare il Piano di emergenza coordinato dalla Prefettura e che ha tenuto impegnati per ore, oltre ai militari della Compagnia di Stradella, diverse squadre dei vigili del fuoco, la Protezione civile e la Gev (Guardie ecologiche volontarie) di Inverno e Monteleone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pensionato non torna a casa. Trovato di notte in un bosco

