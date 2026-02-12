Pd Zilli reintegrata nell’esecutivo ma si va avanti senza vice segretario

La segretaria provinciale del Pd annuncia che Zilli torna nell’esecutivo, ma senza un nuovo vicesegretario. Gobbi, il segretario, spiega che ormai la questione Zilli è chiusa e che il partito prosegue senza ulteriori cambiamenti in quella posizione. La situazione resta stabile, senza nuove nomine in vista.

«Non c’è un nuovo vicesegretario e la “vicenda Zilli” è chiusa». Si limita a dire questo Massimiliano Gobbi, segretario provinciale del Partito Democratico, in merito all’assetto del partito. A dicembre Gobbi tolse alla 24enne fiorenzuolana Virginia Zilli il ruolo di vicesegretaria, perché «era.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

