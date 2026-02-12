Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, lancia un nuovo progetto chiamato ‘Punti di vista in movimento’. Si tratta di un video-podcast in prima persona, realizzato in formato Pov, che mira a raccontare la politica in modo diretto e immediato. Ricci invita Meta a registrare, annunciando così un modo diverso di mettere in discussione e condividere le proprie idee politiche.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "'Ehi Meta, avvia la registrazione', con questa frase, Matteo Ricci, europarlamentare Pd, annuncia la sua nuova iniziativa 'Pov' (Punti di vista in movimento), il primo video-podcast che racconta la politica in prima persona, attraverso una visuale Pov. Per farlo, utilizzerà la nuova generazione di occhiali del mondo tech, che permetteranno a tutti di vivere le esperienze dell'europarlamentare direttamente dal suo sguardo, unendole al tema del movimento, che richiama la sua carica di vicepresidente della commissione Tran (Trasporti) in Europa, motivo per cui il video-podcast sarà girato sui vari mezzi di trasporti utilizzati dall'europarlamentare (aereo, macchina, metropolitana, bus, bicicletta, ecc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Ricci lancia ‘Punti di vista in movimento', video-podcast in Pov che racconta la politica

