Pd M5s e Avs | sciogliere Casapound

Il governo e le forze politiche chiedono di sciogliere Casapound. Pd, M5s e Avs hanno già presentato una richiesta urgente al ministro Piantedosi, che deve intervenire al più presto. Casapound, che occupa uno stabile a Roma, viene definita un’organizzazione neo-fascista. La questione finisce al centro dell’attenzione politica, mentre le autorità valutano quali misure adottare contro il gruppo.

“Chiediamo un’informativa urgente del ministro Piantedosi”, “Casapound è un’organizzazione neo fascista che occupa uno stabile a Roma. Perché non viene immediatamente sgomberato” e “perché non viene sciolta?”. “La sentenza fa chiarezza sull’identità di questa organizzazione”, gli ha fatto eco il deputato dem Roberto Morassut. Che ha aggiunto: “Da questo momento anche formalmente Casapound è un’organizzazione illegale, fuori dalla Costituzione”, “il fascismo non è un’opinione, è un crimine”. “Si sciolga Casapound e la si allontani dallo stabile di Roma”, ha concluso il dem. Identica richiesta dal pentastellato Alfonso Colucci: “Non ci sono più dubbi, Casapound è un’organizzazione neofascista”, “ne chiediamo l’immediato scioglimento e l’immediato sgombero del palazzo abusivamente occupato a Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

