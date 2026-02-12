Paura in zona stazione donna costretta a rifugiarsi in un market | Mi ha seguita fin dentro

Una donna ha raccontato di essere stata inseguita e di aver dovuto rifugiarsi in un negozio per mettersi in salvo. La testimonianza, condivisa sui social dal gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’, mette in evidenza una situazione di tensione in zona stazione. La donna ha spiegato di essere stata seguita fin dentro il market, senza che ci fossero stati episodi di violenza, ma comunque creando disagio tra i residenti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra chi vive in quella zona, anche se al momento non ci sono conferme di ulteriori incidenti

Senza alcun allarmismo, ma per dovere di cronaca, il gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’ ha reso pubblica la testimonianza di una donna riportata in anteprima sul gruppo dei residenti della zona. La donna spiega di essersi sentita costretta a cambiare percorso e a cercare riparo in un esercizio commerciale, come spesso si consiglia di fare in situazioni simili. Nel racconto, l’arrivo o anche solo la vista della pattuglia della Polizia Locale avrebbe determinato l’allontanamento del soggetto. "C'è un ragazzo extracomunitario con una giacca marroncino chiaro e molto magro che segue le donne nel quartiere Ferrovia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Ferrovia Quartiere

Ultime notizie su Ferrovia Quartiere

