Una folla si è radunata questa mattina davanti alla chiesa per dare l’ultimo saluto a Patrizia De Blanck. tra amici, parenti e fan, c’era anche la figlia Giada, che non nascondeva la sua sofferenza. Piangeva e stringeva forte la foto della madre, ripetendo che “Mamma non mi lascerà mai”. La cerimonia si è svolta in un silenzio carico di emozione, con molti che si sono avvicinati per salutare la donna che ha lasciato un segno nella vita di tante persone

Folla di amici, parenti e fan per l’ultimo saluto alla contessa Patrizia De Blanck: la disperazione della figlia Giada. Il cuore di Roma si è fermato questa mattina per l’ultimo commosso saluto a Patrizia De Blanck. Presso la chiesa della Gran Madre di Dio, nel quartiere Ponte Milvio, una folla eterogenea composta da personalità dello spettacolo, amici storici e moltissimi fan si è riunita per celebrare la memoria di una donna che ha segnato la cronaca mondana e televisiva italiana. Al centro del dolore la figlia Giada, visibilmente distrutta, che ha voluto ringraziare i presenti con parole rotte dal pianto: “La preoccupazione più grande di mamma era che io rimanessi da sola. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Patrizia De Blanck, l’ultimo saluto. La disperazione della figlia Giada: “Mamma non mi lascerà mai”

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Oggi a Roma, in zona Ponte Milvio, si sono svolti i funerali di Patrizia De Blanck.

La scomparsa di Patrizia De Blanck ha scosso il mondo dello spettacolo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; È morta Patrizia De Blanck, l'addio della figlia Giada: Neanche la morte potrà dividerci; Patrizia De Blanck, l'ultima intervista: A 20 anni Roma era un palcoscenico. Conobbi il miliardario Farouk Chourbagi ad una festa. Fu...; È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni.

Giada de Blanck sorretta da Beppe Convertini ai funerali di mamma Patrizia: Volevo che non soffrisseLe parole di Giada de Blanck in chiesa nell'ultimo addio a mamma Patrizia, sorretta da Beppe Convertini e gli altri amici più cari ... ultimenotizieflash.com

Patrizia De Blanck, la scelta speciale sui funerali e il dolore della figlia Giada: Manca come l'ariaNel pieno del dolore per la perdita della madre, Giada De Blanck ha scritto un commovente messaggio social annunciando anche i dettagli per l’ultimo saluto. libero.it

“Mamma… Ve lo dico”. Patrizia De Blanck, la figlia Giada distrutta: è successo al funerale - facebook.com facebook

Morta la contessa Patrizia De Blanck, quando si raccontò a "Verissimo" 2020: "Mi sono levata tutti gli sfizi" #deblanck #patriziadeblanck x.com