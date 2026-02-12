Patrizia De Blanck è morta la figlia rivela | Una malattia devastante

Patrizia De Blanck, nota figura della televisione italiana, è morta. La figlia ha confermato che la causa è stata una malattia devastante. La donna aveva 80 anni e negli ultimi tempi aveva affrontato diversi problemi di salute. La notizia ha colpito amici e fan, che ricordano la sua personalità carismatica e il ruolo di primo piano in molti programmi televisivi. La scomparsa apre un nuovo capitolo nel mondo dello spettacolo italiano.

"> Patrizia De Blanck: un’icona della televisione italiana ci lascia. Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Patrizia De Blanck, la celebre contessa che ha incantato il pubblico con il suo charme e la sua personalità unica. Patrizia si è spenta all’età di 85 anni, e la notizia è stata diffusa dalla figlia, Giada De Blanck, attraverso un commovente messaggio sui social media. Un tributo emozionante che segna la fine di un’era per la televisione italiana. Una carriera ricca di successi. Nel corso della sua lunga carriera, Patrizia De Blanck ha partecipato a numerosi programmi televisivi iconici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, nota contessa e protagonista di diversi programmi televisivi, è morta a Roma a 85 anni.

È scomparsa a 85 anni Patrizia de Blanck, la contessa che tutti conoscevano.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni; Addio a Patrizia De Blanck, indimenticabile contessa della tv e regina dei salotti mondani; Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa della tv; Ad annunciare la morte di Patrizia De Blanck è stata la figlia Giada con un post su Instagram. La contessa, icona irriverente del gossip e della tv, si è spenta a 85 anni a Roma, dopo una lunga battaglia contro una malattia. Dopo il post moltissimi i messaggi di.

Patrizia De Blanck, dalla casa a Roma ai gioielli e i beni persi. L'eredità e il palazzo maledetto a VeneziaRoma è stata il centro della vita di Patrizia De Blanck, morta lunedì 9 febbraio 2026. Nella capitale viveva da anni, nella dimora ... msn.com

Patrizia De Blanck è morta, la figlia rivela: Una malattia devastante.Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Patrizia De Blanck, la celebre contessa che ha incantato il pubblico con il suo charme e la sua personalità unica. Patrizia si è spent ... napolipiu.com

