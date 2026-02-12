In alcune università delle Marche, gli studenti iraniani potranno usufruire di pasti gratuiti nelle mense. La decisione arriva dopo un incontro tra rappresentanti degli studenti e il Comune, che ha deciso di attivare un percorso di supporto concreto. Ora, gli studenti non dovranno più preoccuparsi di trovare soldi per il pranzo, almeno nelle strutture universitarie. La misura mira a facilitare la loro permanenza e studio nella regione.

ANCONA, 12 FEB – Pasti gratis nella mense universitarie dell’Erdis Marche (Ente regionale per il diritto allo studio) per tutti gli studenti iraniani che si trovano in grande difficoltà per la situazione in Iran per la repressione sotto il regime degli Ayatollah che ha prodotto decine di migliaia di morti. E’ una delle prime misure di sostegno attuate ad iniziativa in particolare del Comune di Ancona, con l’assessore Marco Battino, in sinergia con il rettore della Politecnica Marche Enrico Quagliarini, e l’Erdis. Il 15 gennaio Battino aveva anche incontrato in Comune una delegazione degli studenti iraniani; il Consiglio regionale ha approvato di recente una mozione di sostegno agli universitari iraniani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pasti gratis per studenti iraniani in mense universitarie marchigiane

Approfondimenti su studenti iraniani

Questa mattina, studenti iraniani si sono riversati nelle strade di diverse città universitarie, tra cui Teheran, per chiedere riforme e maggiore libertà di espressione.

L’Asp di Messina ha aggiornato le tabelle nutrizionali delle mense scolastiche, introducendo nuove linee guida per garantire pasti equilibrati e adeguati ai fabbisogni degli studenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su studenti iraniani

Argomenti discussi: Pasti gratis in mense universitarie marchigiane per studenti iraniani.

Pasti gratis in mense universitarie marchigiane per studenti iraniani(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Pasti gratis nella mense universitarie dell'Erdis Marche (Ente regionale per il diritto allo studio) per tutti gli ... notizie.tiscali.it

Francia, pasti a 1 euro per tutti gli studenti universitariLa misura, sostenuta da Socialisti ed Ecologisti, è stata adottata dal Governo nonostante la contrarietà del Ministro dell'Istruzione ... tpi.it

DOMANI, SABATO 7 FEBBRAIO, A PISTOIA presenterò il libro di Milton Friedman “Non esistono pasti gratis”, di cui ho scritto la prefazione, insieme all’onorevole DEBORAH BERGAMINI grazie all’invito del gruppo locale di Forza Italia Giovani e di Istituto Liber - facebook.com facebook