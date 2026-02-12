Partito il più potente razzo europeo

Alle 18.30, dalla base di Kourou, in Guyana francese, è decollato Ariane 64, il razzo più potente mai lanciato dall’Europa. Il lancio è andato a buon fine, confermando la capacità dell’Europa di competere nello spazio. La missione segna un passo importante per il settore spaziale europeo, che punta a raggiungere nuovi obiettivi con questa grande vettura.

18.30 17.56 Milano-Cortina, Lollobrigida oro bis17.15 Uccide la madre, sepolta in un bosco16.27 Draghi ai leader Ue: "Urgente agire"15.40 Salvini:assurdo scioperi durante Giochi15.05 Aerei,sindacati confermano gli scioperi14.40 Verona, a processo 4 agenti per tortura13.55 Mattarella:"Brava Brignone, ci contavo"13.25 Spara a suo dipendente,86enne arrestato "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "LA GIOIA", vai all'articolo e al trailer e alla clip TEATRO - "LA GUERRA COM’È", vai all'articolo e al video FESTIVAL - "BLACK HISTORY MONTH", vai all'articolo e al videoMUSEO - "MUSEO STORICO DELLA GIOSTRA E DELLO SPETTACOLO POPOLARE”, vai all'articolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Ariane 64

Il sesto lancio di Ariane 6 segna una tappa importante per l’industria europea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ariane 64

Argomenti discussi: Guerra e paura: le chiavi del successo dei conservatori Thai; Giappone, il partito della premier Takaichi ha stravinto le elezioni parlamentari; Elezioni in Giappone, Takaichi Sanae pigliatutto: vittoria a valanga del Partito Liberal Democratico; Giappone, vittoria schiacciante della premier Takaichi nelle elezioni anticipate.

Partito Ariane 64, il più potente razzo europeo di sempreÈ partito Ariane 64, il più potente razzo europeo di sempre, oggi al debutto in una nuova versione: a spingere in questa prima fase di lancio, per 2 ... ilsole24ore.com

Dossier – La Cina e il potere al tempo di XiLa Cina è spesso raccontata come una superpotenza inarrestabile: fabbrica del Mondo, potenza tecnologica, rivale strategico degli Stati Uniti, gigante militare. Ma dietro l’immagine di solidità granit ... unimondo.org

Ci sono pomeriggi che non fanno rumore… ma fanno storia. A Valeggio oggi in tanti hanno sentito il bisogno di mettersi in cammino per essere... operatori di pace. Un corteo semplice e potente, guidato dai bambini e dai ragazzi dell’ACR e degli Scout partito - facebook.com facebook