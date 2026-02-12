Parole corpi e voci | al Trianon Viviani una serata teatrale a sostegno della Fondazione I figli degli Altri

Una serata speciale al Trianon Viviani a Napoli. La Fondazione I figli degli Altri organizza un evento teatrale per raccogliere fondi e sensibilizzare sul disagio dei minori. La psicologa Rosetta Cappelluccio guida l’iniziativa, che coinvolge attori e artisti locali in uno spettacolo dedicato a parole, corpi e voci. La serata mira a sostenere le attività della fondazione e a far conoscere meglio il lavoro che porta avanti da anni.

Lo spettacolo Parole Corpi e Voci, in scena al Teatro Trianon Viviani lunedì 23 febbraio alle ore 20,30 aiuterà a sostenere proprio le tante iniziative della Fondazione. Tra gli ospiti: Maurizio De Giovanni, che leggerà il suo racconto “ La bambola di Pezza”, spazio alla musica con Gigi Finizio e Valentina Stella, e alla recitazione con gli interventi di Francesco Di Leva e di Cristina Donadio, che dall’opera prima di Rosetta Cappelluccio ne ha tratto, qualche anno fa, una piéce teatrale in cui ha raccontato storie di infanzia violata. Presenta Veronica Maya. “ Vorrei ringraziare sin da ora i napoletani che ci sostengono sempre in queste nostre iniziative – sottolinea la presidente della Fondazione I figli degli Altri Rosetta Cappelluccio -.🔗 Leggi su Napolitoday.it

