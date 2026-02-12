Parlare con gli sconosciuti ti fa bene | ecco perché dovresti farlo più di quanto pensi

In un mondo sempre più digitale, ci troviamo a evitare il contatto diretto con gli altri. Facciamo acquisti alle casse automatiche, prenotiamo visite mediche online e riduciamo al minimo le interazioni faccia a faccia. Ma questa abitudine ci costa cara. Parlare con gli sconosciuti, anche solo per qualche minuto, può migliorare il nostro umore e rafforzare il senso di comunità. È un gesto semplice, che può sembrare insignificante, e invece fa bene alla nostra salute mentale.

In un'epoca in cui facciamo di tutto per evitare il contatto umano, dalle casse automatiche al supermercato alle prenotazioni mediche online, stiamo perdendo un ingrediente fondamentale per la nostra felicità: le microconnessioni. Si tratta di quegli scambi brevissimi e apparentemente insignificanti che avvengono con chi non conosciamo: un commento sul tempo in fila alle poste, un complimento alla barista o un semplice sorriso incrociando qualcuno per strada. Gillian Sandstrom, docente di psicologia della gentilezza all'Università del Sussex, sostiene che queste interazioni siano un vero toccasana per la salute mentale.

