Parigi chiede all’’Onu di cacciare Francesca Albanese

Parigi ha deciso di chiedere ufficialmente all’Onu di escludere Francesca Albanese, la relatrice speciale sui Territori palestinesi occupati. Ieri, il ministro degli Esteri francese Barrot ha annunciato questa intenzione, chiamando l’organizzazione internazionale a prendere provvedimenti contro di lei dopo il suo ultimo intervento. La decisione ha scatenato reazioni e sollevato molte critiche, anche tra gli altri Paesi e le associazioni che seguono da vicino la questione israelo-palestinese.

Parigi alza la voce all’Onu: «Quelle parole su Israele sono un oltraggio». La Francia chiede le dimissioni di Francesca AlbaneseIn una sala del Parlamento francese, il brusio si spegne di colpo. Prende la parola il ministro degli Esteri Jean?Noël Barrot: Le parole della relatrice speciale sono oltraggiose e irresponsabili. N ... lasicilia.it

Parigi contro Albanese, pressing sull’OnuLa Francia chiede all’Onu le dimissioni di Francesca Albanese dopo frasi su Israele. Lega e Ucei sostengono Parigi. stylo24.it

In queste ore la relatrice Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese è sottoposta a una gogna spaventosa e di una ferocia inaudita orchestrata dalla Francia e cavalcata indegnamente da tutta la destra di casa nostra, per chiederne la “testa” e l - facebook.com facebook

Chiedono le dimissioni di Francesca Albanese perché ha criticato Israele e le sue politiche di sterminio contro il popolo palestinese ma non chiedono le dimissioni del criminale Netanyahu che ha bombardato scuole, ospedali e assassinato 80 mila civili. Solid x.com