Pandemia alluvione e incidenti sul lavoro | nuove linee di intervento psicologico

La pandemia, le alluvioni e le emergenze legate ai profughi ucraini hanno lasciato il segno sulla salute mentale di molte persone. Ora sono in arrivo nuove linee di intervento psicologico per aiutare chi ha vissuto momenti difficili negli ultimi tre anni. Le istituzioni stanno lavorando per rafforzare il supporto, cercando di rispondere ai bisogni crescenti di chi si sente segnato da queste crisi.

Dalle esperienze sul campo di questi anni la Regione mette a punto le nuove linee di intervento psicologico in contesti d’emergenza, un provvedimento unico nel Paese La pandemia, l’accoglienza di migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra, le alluvioni e le pesantissime ondate di maltempo degli ultimi tre anni. O ancora l’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, nel Bolognese, che costò la vita a sette lavoratori, fino alla strage di capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. È dalle drammatiche esperienze maturate sul campo nel recente passato che la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto le nuove linee di indirizzo per l’organizzazione dell’intervento psicologico nei contesti di urgenza ed emergenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Pandemia Alluvione

Un maxi intervento sta prendendo forma sul Rio Cavanella dopo l’alluvione che ha colpito la zona.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pandemia Alluvione

Istat, più incidenti stradali e feriti in Sicilia, vittime in lieve caloNel 2024 si è consolidato definitivamente il ritorno a una mobilità su livelli analoghi a quelli pre pandemia, con un aumento degli spostamenti per motivi di lavoro, studio e turismo. Sul fronte degli ... ansa.it

Salerno, aumentano gli incidenti con 61 morti e 3.854 feriti in tutta la provinciaIl ritorno pieno alla mobilità dopo la pandemia sta mostrando a Salerno il suo lato più critico. La comparazione tra i dati Istat 2023 e 2024 sugli incidenti stradali consegna alla provincia un ... ilmattino.it

Territorio a rischio alluvione. Previsti oltre 400 mm di pioggia sul versante tirrenico. Mari in tempesta con onde fino a 14 metri - facebook.com facebook