Pandemia alluvione e incidenti sul lavoro | dalla Regione nuove linee per l' intervento psicologico in casi d’emergenza

La Regione annuncia nuove linee guida per l’intervento psicologico in situazioni di emergenza. Dopo i tre anni di crisi, tra pandemia, alluvioni e arrivo di profughi ucraini, le autorità vogliono intervenire più velocemente e con più risorse. In pratica, si punta a fornire supporto immediato alle persone colpite da questi eventi, per aiutarle a superare i momenti più difficili. La decisione arriva mentre i cittadini continuano a vivere le conseguenze di questa lunga serie di emergenze.

La sottosegretaria Rontini e l’assessore Fabi: “Uno strumento innovativo che mette al centro le persone e le comunità, aiutandoci nelle prossime crisi che dovessimo affrontare” La pandemia, l’accoglienza di migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra, le alluvioni e le pesantissime ondate di maltempo degli ultimi tre anni. O ancora l’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, nel Bolognese, che costò la vita a sette lavoratori, fino alla strage di capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. È dalle drammatiche esperienze maturate sul campo nel recente passato che la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto le nuove linee di indirizzo per l’organizzazione dell’intervento psicologico nei contesti di urgenza ed emergenza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La pandemia, le alluvioni e le emergenze legate ai profughi ucraini hanno lasciato il segno sulla salute mentale di molte persone.

Dopo anni di crisi e catastrofi, la Regione ha deciso di mettere in campo i team di Psicologia dell’emergenza.

