Pamela Camassa e il nuovo amore con Stefano Russo | la rinascita dopo Bisciglia

Pamela Camassa conferma di aver ritrovato la felicità con Stefano Russo. La showgirl rompe il silenzio in tv e racconta come sia iniziata questa nuova fase della sua vita, dopo aver lasciato alle spalle la storia con Bisciglia. Ora si dedica completamente al suo nuovo amore, che le dà una carica diversa e tanta serenità.

Pamela Camassa rompe il silenzio da Caterina Balivo e svela i dettagli sulla storia con l'imprenditore 46enne Il sorriso. Il sorriso di Pamela Camassa brilla di una luce diversa e il merito ha un nome preciso: Stefano Russo. Ospite nel salotto de "La volta buona", la splendida quarantunenne ha deciso di uscire allo scoperto, raccontando per la prima volta la genesi di un sentimento nato sotto il segno della spontaneità. Dopo la storica e chiacchieratissima rottura con Filippo Bisciglia, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo ben diciassette anni di vita in comune, l'ex Miss Mondo Italia 2002 ha scelto di rimettersi in gioco.

