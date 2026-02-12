Palo della luce su auto alberi pericolanti e massi sulle strade | i danni del ciclone

Il ciclone di San Valentino continua a creare problemi in tutta la provincia. Sono tante le segnalazioni di alberi pericolanti, pali della luce caduti e massi che ostruiscono le strade. Le squadre di intervento sono al lavoro per mettere in sicurezza le zone più colpite, mentre le autorità invitano alla prudenza chi si muove in queste ore.

Rami caduti in piazza Vittorio Emanuele. Segnalazioni non solo nella città dei Templi ma anche a Canicattì, Sciacca, Naro, Cianciana e Ribera per le raffiche di vento Il ciclone di San Valentino continua a provocare disagi in tutta la provincia, dove nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni legate al forte vento. In via Dante, ad Agrigento, un palo della pubblica illuminazione è stato abbattuto dalle raffiche finendo sopra un’auto parcheggiata. Il veicolo ha riportato danni, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sempre nella città dei Templi, alcuni rami si sono staccati dai pini di piazza Vittorio Emanuele rendendo necessario un intervento di verifica e messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nel pomeriggio a Bagnoli, via Nuova, un palo della luce si è abbattuto su un'auto, provocando il ricovero di una donna, rimasta gravemente ferita.

A Napoli, nel quartiere di Bagnoli, un palo della luce è caduto su un'auto a causa del forte vento, provocando il ferimento grave di una donna.

