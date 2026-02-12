Palmaroli | A Sanremo criticherebbero anche me Spero che Pucci ci ripensi

Palmaroli dice che se si fosse presentato a Sanremo, avrebbe ricevuto critiche anche lui. Suggerisce di non lasciarsi bloccare e di andare avanti comunque. “Se tutti i comici si fermassero di fronte alle critiche, il teatro si svuoterebbe”, afferma. Ora spera che Pucci si ripensi e decida di partecipare.

«La scelta migliore sarebbe stata fregarsene e presentarsi lo stesso all`Ariston. Se alla prima critica tutti i comici facessero un passo indietro, ci troveremmo davanti a una resa incondizionata. Il suo dietrofront rischia di creare un brutto precedente ». È il commento dell'autore satirico Federico Palmaroli, conosciuto come "Osho", che in un'intervista a La Stampa ha espresso le proprie considerazioni sulla scelta del comico Andrea Baccan, in arte Pucci, che a seguito delle polemiche sul suo conto ha deciso di non partecipare alla nuova edizione di Sanremo. L'umorista, noto per aver partecipato a diverse edizioni di Colorado su Mediaset, era stato osteggiato dalla sinistra per delle presunte battute "sessiste".

