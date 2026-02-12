Palermo riapre il dialogo sul passato | torna al cinema Il portiere di notte di Liliana Cavani

Palermo riapre il dialogo sul passato. Il cinema Rouge et Noir ospita il 18 febbraio 2026 una proiezione speciale di “Il portiere di notte” di Liliana Cavani. La città si prepara a riscoprire un film che ha segnato la storia del cinema italiano.

“Il portiere di notte” torna sul grande schermo: Palermo rivive un capolavoro di Liliana Cavani. Palermo si prepara ad accogliere una proiezione unica del film “Il portiere di notte” di Liliana Cavani, a partire dal 18 febbraio 2026 presso il cinema Rouge et Noir. L’evento, inserito nella rassegna che celebra i cento anni dell’Istituto Luce Cinecittà, offre al pubblico l’opportunità di riscoprire un’opera iconica e complessa, che affronta temi di memoria, colpa e relazioni umane sullo sfondo del dopoguerra. Un’immersione nella complessità del passato. L’Istituto Luce Cinecittà, nel celebrare un secolo di attività, ha scelto di riproporre al pubblico italiano film che hanno segnato la storia della distribuzione cinematografica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palermo Cinema

Al Rouge et Noir si è rivista una delle storie d’amore più intense e complicate del cinema europeo.

Ultime notizie su Palermo Cinema

Yesterday's opening of Liliana Cavani's film festival offered us a restored and emotional version of the film "Francesco" (1989). The movie and its director were presented by Cristiana Paternò. But that's just the beginning! more info here: x.com

di Liliana Cavani, una delle storie d’amore più belle e impossibili del cinema europeo, arriva sul grande schermo del per un'unica e imperdibile proiezione in programma domenica alle - facebook.com facebook