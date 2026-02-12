Un edificio nel quartiere di Pianura rischia di crollare. La gente del posto è in agitazione e chiede al Comune di Napoli di intervenire subito. I lavori di messa in sicurezza sono stati già autorizzati, ma finora non sono iniziati. La situazione preoccupa i residenti, che temono il peggio.

Tempo di lettura: 3 minuti I lavori sarebbero già autorizzati, ma ancora non è partita la messa in sicurezza, per l’immobile di proprietà del Comune di Napoli. Sono giorni d’ansia per otto famiglie, residenti in un fabbricato a Pianura, con problemi di staticità. Le piogge incessanti, se possibile, moltiplicano la preoccupazione. Lo scorso 2 febbraio Andrea Saggiomo, presidente della Municipalità 9, scriveva a Palazzo San Giacomo. Quel giorno, erano tornati a chiedergli notizie gli abitanti dell’edificio di Via della Valle-Via Monti 14. Stando ai carteggi consultati dalla Municipalità, l’immobile risulterebbe destinatario di un provvedimento di sgombero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Palazzo a rischio crollo, appello da Pianura: “Gente in ansia, Comune di Napoli si attivi e stop ritardi”

Palazzo Formento, uno dei rari esempi della Messina pre-terremoto, versa in condizioni preoccupanti.

