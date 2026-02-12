Pagelle Bologna Lazio | Noslin uomo del destino Castro anima rossoblù In due steccano – VOTI

Il match dei quarti di finale di Coppa Italia si è concluso con una vittoria del Bologna. Noslin si è preso la scena diventando l’uomo del destino, mentre Castro ha guidato i rossoblù con la sua grinta. Due giocatori sono però usciti con delusioni, in due sono finiti sotto la sufficienza. I voti e i giudizi sui protagonisti raccontano bene l’andamento di una partita aperta e ricca di emozioni.

