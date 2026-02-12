Padova Stanga | Segnalazione Youpol porta all’espulsione di tre nordafricani da un bivacco insalubre

La Polizia di Padova ha fatto irruzione in un bivacco alla Stanga, in via San Marco, e ha identificato tre uomini nordafricani. Due egiziani e un tunisino sono stati espulsi dal paese, dopo il controllo che ha evidenziato un grave problema di degrado e sicurezza nella zona. La scoperta ha portato all’allontanamento immediato dei soggetti, che vivevano in un casolare abbandonato in condizioni insalubri.

Bivacco alla Stanga: Espulsi tre cittadini nordafricani, un caso di degrado e sicurezza urbana. Padova, 12 febbraio 2026 – Tre uomini, due egiziani e un tunisino, sono stati allontanati dal territorio nazionale dopo un controllo della Polizia di Stato in un casolare abbandonato in via San Marco, nella zona della Stanga. L’intervento, scaturito da una segnalazione di un cittadino tramite l’app Youpol, ha rivelato condizioni igienico-sanitarie inaccettabili e ha portato alla luce una situazione di occupazione abusiva che solleva interrogativi sulla gestione dei flussi migratori e sulla sicurezza urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Stanga UrbanDegradation "Espressioni ingiuriose all'arbitro": il Giudice Sportivo stanga mister Giorgio Gorgone dopo l'espulsione in Pescara-Frosinone Il Giudice Sportivo ha sanzionato il mister del Pescara, Giorgio Gorgone, per aver pronunciato espressioni ingiuriose all'arbitro durante la gara contro il Frosinone. Terni, arrestato giovane spacciatore in pieno centro: determinante la segnalazione su YouPol Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, grazie a una segnalazione su YouPol, la polizia di Terni ha arrestato un giovane nigeriano di 29 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Stanga UrbanDegradation Argomenti discussi: Padova, sgomberato edificio occupato in zona Stanga: tre irregolari trasferiti al CPR. Arrestato 22enne per droga dopo segnalazione cittadino all'app 'YouPol'Un cittadino tunisino di 22 anni è stato arrestato per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale dalla questura di Padova. L'intervento dei poliziotto è stato possibile grazie ad una ... ansa.it Droga, bullismo e violenza in casa: sull'app YouPol tre segnalazioni al giorno. «Grande senso della legalità nei padovani»PADOVA - Di fatto sono quasi tre segnalazioni al giorno: ci sono episodi di spaccio, microcriminalità e reati da strada. Ma anche sensazioni e dritte. Si chiama sicurezza partecipata e, dicono i ... ilgazzettino.it Gestivano ordinativi droga via chat, scoperta base di spaccio a Roma. Blitz scattato da segnalazione all'applicazione YouPol #ANSA - facebook.com facebook Gestivano ordinativi droga via chat, scoperta base di spaccio a Roma. Blitz scattato da segnalazione all'applicazione YouPol #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.