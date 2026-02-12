Pac Cia-Agricoltori | In 20 anni chiuse la metà delle aziende per burocrazia e regole asfissianti

La Corte dei conti europea ha bocciato la riforma della Pac, confermando le critiche di Cia-Agricoltori Italiani. Stefano Calderoni, presidente di Cia Ferrara, sottolinea che in 20 anni metà delle aziende agricole italiane ha chiuso, molte per colpa delle regole troppo complicate e della burocrazia. La situazione non migliora e i produttori sono sempre più in difficoltà.

Nel dettaglio i magistrati contabili chiamati ad analizzare la riforma per il periodo 2028-2034 avvertono che l'integrazione dei fondi agricoli della Pac in un unico Fondo europeo eliminerà la specificità del sostegno al settore, aumentando la complessità burocratica e l'incertezza economica per i beneficiari. Tale trasformazione strutturale rischia di compromettere la semplificazione amministrativa e la stabilità dei redditi, sollevando dubbi sulla reale capacità di proteggere il clima e la sicurezza alimentare. "Con l'attuale Politica Agricola Comune siamo già schiacciati da eccesso di burocrazia e di regole asfissianti – continua Calderoni – una modalità che ha finito per premiare le grandi aziende, le uniche con strutture amministrative in grado di reggere un sistema così complesso, mentre le piccole e medie imprese sono state progressivamente schiacciate.

