Otto C-17 in rapida sequenza | cosa c’è dietro l’esercitazione Kraken Reach 2026

Otto velivoli C-17 si sono sollevati uno dopo l’altro in poche ore, durante un’esercitazione chiamata Kraken Reach 2026. Le forze statunitensi dimostrano di poter muovere rapidamente grandi quantità di personale e materiali su aree lontane, un segnale chiaro di come si preparano a rispondere a eventuali crisi. L’attività ha attirato l’attenzione degli esperti, che sottolineano quanto sia importante la capacità di dispiegare forze in tempi rapidi.

La capacità di dispiegare rapidamente forze militari su teatri distanti costituisce uno degli elementi più rilevanti della postura internazionale degli Stati Uniti. In questa chiave va interpretata Kraken Reach 2026, l'esercitazione con cui l'US Air Force ha testato la generazione accelerata di un pacchetto di trasporto strategico, facendo decollare in rapida sequenza otto velivoli C-17 Globemaster III dalla Joint Base Lewis-McChord. L'operazione si colloca nella più ampia strategia americana di gestione delle crisi, in cui la mobilità rappresenta una leva essenziale per sostenere deterrenza, credibilità e libertà di manovra diplomatica.

