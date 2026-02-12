Ospedale di Viterbo la denuncia di un neopapà | Criticità per le visite a mia figlia

Un nuovo papà si rivolge all’ospedale di Viterbo e alla Regione Lazio per denunciare le difficoltà incontrate durante le visite a sua figlia neonata. Ha inviato una Pec per segnalare le criticità nell’accesso agli screening neonatali al Santa Rosa, sollevando il problema di come le famiglie vivano queste procedure. La situazione resta irrisolta e al momento si attendono risposte ufficiali.

Lettera al Santa Rosa e al governatore del Lazio Francesco Rocca per segnalare difficoltà negli esami neonatali e proporre prenotazioni d'ufficio Una Pec all'ospedale di Viterbo e alla Regione Lazio per segnalare difficoltà nell'accesso agli screening neonatali al Santa Rosa. A scriverla un neopapà che denuncia criticità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali per i neonati, in particolare per quanto riguarda l'ecografia alle anche e le visite pediatriche. Evidenzia difficoltà nella prenotazione degli esami, ma propone anche una soluzione per migliorare il percorso diagnostico neonatale e garantire screening obbligatori già programmati alla dimissione dall'ospedale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

