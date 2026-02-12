Ospedale auto dell' Asl rubata davanti all' obitorio | intervengono i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti questa notte all’ospedale di Livorno, dove qualcuno ha rubato un’auto dell’Asl nel piazzale di viale Alfieri 26. I ladri sono entrati nel cortile e hanno rotto il vetro di una vettura, ma non sono riusciti a portare via nulla. Sul posto sono arrivati i militari, che ora cercano di capire chi ci sia dietro il colpo.

Furto all'interno dell'ospedale di Livorno nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. I ladri si sono introdotti nel piazzale di viale Alfieri 26, dove si trovano la camera mortuaria e l'obitorio, e hanno rovistato all'interno di alcuni uffici senza riuscire a portare via nulla.

