Osimo stazione la nuova viabilità non convince | correttivi allo studio

La sperimentazione della nuova viabilità a Osimo Stazione non convince. Questa mattina, gli agenti di Polizia locale hanno fatto un sopralluogo sul posto per valutare come sta andando. La nuova viabilità è ancora in fase di test, ma alcuni residenti e commercianti si lamentano per i problemi di traffico e confusione. Le autorità stanno studiando correttivi per migliorare la situazione, ma ancora non si sa quando saranno pronti. Intanto, il traffico continua a creare disagi nella zona.

E’ partita la sperimentazione della nuova viabilità a Osimo Stazione. "L’altra mattina sono stato con gli agenti di Polizia locale a fare un sopralluogo a Osimo Stazione. Abbiamo verificato come sta procedendo la sperimentazione della nuova viabilità all’incrocio tra via Menotti e la statale 16 – dice l’assessore alla Sicurezza Lorenzo Bottegoni -. Per ridurre la pericolosità all’altezza del supermercato Oasi, abbiamo interdetto da lunedì scorso l’immissione da via Menotti alla statale direzione nord, per evitare l’attraversamento completo dell’Adriatica. Abbiamo constatato che sarà utile, a breve, implementare la nuova segnaletica verticale che indica il l’obbligo di svolta a destra, anche con l’applicazione di un new jersey per bloccare l’immissione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

