Osimo sfida da primato | Possiamo fare risultato

Il campionato di serie B maschile riparte e la sfida tra Osimo e Rubicone resta aperta. Entrambe le squadre vincono le prime partite del girone di ritorno, mantenendo un vantaggio di tre punti sulla concorrenza. Osimo conquista i tre punti in casa contro Ravenna, mentre il Rubicone espugna Castelferretti. La corsa al primato si infiamma ancora di più.
E’ ripartito il campionato di B maschile e in vetta continua il duello tra Osimo e Rubicone. Entrambe vincono da tre punti nella prima del girone di ritorno: Osimo in casa contro Ravenna, Rubicone espugna Castelferretti. E sabato le prime due in classifica del girone D si troveranno di fronte a San Mauro Pascoli. "Rubicone è una squadra molto attrezzata, gioca un’ottima pallavolo - spiega Giacomo Giganti, allenatore della formazione osimana -. In casa riescono a esprimersi al meglio, quindi rispetto alla partita di andata mi aspetto una gara più difficile soprattutto dal punto di vista ambientale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
