E’ ripartito il campionato di B maschile e in vetta continua il duello tra Osimo e Rubicone. Entrambe vincono da tre punti nella prima del girone di ritorno: Osimo in casa contro Ravenna, Rubicone espugna Castelferretti. E sabato le prime due in classifica del girone D si troveranno di fronte a San Mauro Pascoli. "Rubicone è una squadra molto attrezzata, gioca un’ottima pallavolo - spiega Giacomo Giganti, allenatore della formazione osimana -. In casa riescono a esprimersi al meglio, quindi rispetto alla partita di andata mi aspetto una gara più difficile soprattutto dal punto di vista ambientale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Osimo, sfida da primato: "Possiamo fare risultato"

