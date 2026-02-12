Osasuna si trova in fondo alla classifica, e la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, se Frank Ilett fosse un giocatore del club, dovrebbe pagare due biglietti ogni volta che sale sull’autobus, uno per sé e uno per i suoi capelli. La squadra vive un momento difficile, e anche i commenti più ironici non riescono a nascondere le difficoltà sul campo.

2026-02-12 07:18:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Se Frank Ilett fosse di Osasuna, dovrebbe pagare due biglietti quando sale sull’autobus, uno per lui e uno per i suoi capelli. Il tifoso del Manchester United, diventato famoso per la sua promessa di non tagliarsi i capelli finché la sua squadra non avesse vinto cinque partite di fila non andrà ancora dal parrucchiere subito dopo il pareggio della squadra di Carrick contro il West Ham in una partita segnata in rosso (o meglio in rosso) per Ilett perché avrebbe potuto porre fine alle sue torture. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Osasuna, ultimo in classifica a strapparti i capelli

