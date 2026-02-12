Orrore a Torino ritrovata sepolta in un bosco Il figlio confessa | L’ho uccisa volevo la pensione

Una donna di 86 anni è stata trovata sepolta in un bosco alle spalle di Stupinigi, vicino a Torino. La scomparsa della donna non aveva lasciato tracce da più di un mese, finché i carabinieri, seguendo alcune piste, hanno scoperto il corpo in un’area verde. Il figlio, che era stato ascoltato nei giorni scorsi, ha confessato di averla uccisa e di averla sepolta nel tentativo di non perdere la pensione. La scena è choc: la famiglia si trova davanti a un gesto estremo, e gli investigatori stanno

Ha ucciso l’anziana mamma e l’ha seppellita in un bosco. Non voleva perdere la pensione. La donna, 86 anni, di cui non si avevano notizie da oltre un mese, è stata ritrovata in una zona boschiva, alle spalle della storica Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino. A confessare l’occultamento di cadavere sarebbe stato il figlio, che ad alcune persone nelle settimane passate aveva detto che la mamma era partita per un viaggio. Torino, anziana donna ritrovata sepolta in un bosco. Incalzato dagli inquirenti, l’uomo, 58 anni, ha ammesso di averla uccisa e, successivamente, di aver occultato il cadavere nel bosco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Orrore a Torino, ritrovata sepolta in un bosco. Il figlio confessa: “L’ho uccisa, volevo la pensione” Approfondimenti su Torino Orrore Trovata morta nel bosco, il figlio confessa: "L'ho uccisa perché temevo di perdere la pensione" Un uomo di 58 anni ha confessato di aver ucciso la madre, un’anziana di 86 anni, e di aver nascosto il suo corpo nel bosco di Stupinigi. Torino, donna uccisa e sepolta nei boschi: il figlio confessa La polizia di Torino ha arrestato il figlio di Enrica Bardotti, la donna trovata morta e sepolta nei boschi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. L’Amministrazione Comunale ha ufficialmente intitolato questa mattina un “Giardino del Ricordo”nell’ area verde tra via dei Mulini e via Grande Torino, alla memoria di chi ha sofferto l’orrore delle foibe, dell’esodo e dei totalitarismi. È stata scoperta una targa c - facebook.com facebook #FlaviaGaudiano, consigliera comunale di Rivalta di Torino, ha commentato la foto dei due agenti pestati. Per lei sono usciti dall'ospedale "senza neanche un graffio" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.