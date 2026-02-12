Orrore a Torino ritrovata sepolta in un bosco Il figlio confessa | L’ho uccisa volevo la pensione

Una donna di 86 anni è stata trovata sepolta in un bosco alle spalle di Stupinigi, vicino a Torino. La scomparsa della donna non aveva lasciato tracce da più di un mese, finché i carabinieri, seguendo alcune piste, hanno scoperto il corpo in un’area verde. Il figlio, che era stato ascoltato nei giorni scorsi, ha confessato di averla uccisa e di averla sepolta nel tentativo di non perdere la pensione. La scena è choc: la famiglia si trova davanti a un gesto estremo, e gli investigatori stanno

Ha ucciso l’anziana mamma e  l’ha seppellita in un bosco. Non voleva perdere la pensione. La donna, 86 anni, di cui non si avevano notizie da oltre un mese, è stata ritrovata in una zona boschiva, alle spalle della storica Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino. A confessare l’occultamento di cadavere sarebbe stato il figlio, che ad alcune persone nelle settimane passate aveva detto che la mamma era partita per un viaggio. Torino, anziana donna ritrovata sepolta in un bosco. Incalzato dagli inquirenti, l’uomo, 58 anni, ha ammesso di averla uccisa e, successivamente, di aver occultato il cadavere nel bosco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

